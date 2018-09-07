Бейонсе опубликовала нежные фото с празднования своего дня рождения
Певица также сделала личные "итоги года"
Во вторник, 4 сентября, знаменитой американской певице Бейонсе исполнилось 37 лет. Сегодня.Lifestyle подготовил подборку интересных фактов о певице. Спустя несколько дней артистка разместила в своем Instagram целую серию снимков с празднования дня рождения.
На них Бейонсе позирует в розовом топе и юбке на яхте. Судя по флагу на фото, звезда отметила 37-летие на итальянском побережье.
Также артистка сделала своеобразные "итоги года", рассказав, чего она достигла за год:
"В 36 я стала матерью троих детей, кормила грудью близнецов. Мы с мужем снова дали обеты верности спустя 10 лет. После родов я вернулась на сцену и выступила на фестивале Коачелла, затем мы с мужем выпустили альбом Everything Is Love. Мы гастролировали всей семьей по миру и мне это безумно понравилось. Этот год был монументальным для меня. Я благодарю Бога за все в моей жизни. Благодарю вас за позитив и замечательные поздравления. Я продолжаю изучать прошлый опыт, живу в настоящем и подчиняюсь будущему", – написала певица.
Напомним, на концерте Бейонсе на сцену выбежал пьяный поклонник.