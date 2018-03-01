Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте

Сегодня, 12:18

Певица вышла в свет в платье за 3100 долларов

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

36-летняя американская поп-дива Бейонсе очаровала поклонников новыми фото в Instagram. Звезда поделилась целой серией снимков, на которых она позирует в коротком платье от бренда Zimmermann за 3100 долларов (83 554 грн).Образ дополнили серьги-петли, солнцезащитные очки и бирюзовый клатч в тон платью. 

Ранее стало известно, что знаменитый британский певец  Эд Ширан пригласит на свою свадьбу Бейонсе и Тейлор Свифт. Вместе с Бейонсе Эд уже успел записать совместный хит для нового альбома. Ширан хочет сделать подарок своей невесте и вместе с Бейонсе спеть песню Perfect, которая была написана специально для Черри. 

Ранее муж Бейонсе, рэпер Джей Зи признался, что изменял своей супруге, но раскаивается в содеянном и всеми силами пытается сохранить брак. Несмотря на все трудности, пара сумела найти в себе силы работать над отношениями и не разводиться. В интервью The Van Jones Show Джей Зи заявил, что несмотря на сложные отношения, он и Бейонсе все еще безумно любят друга. 
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"Сегодня"

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