Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте

36-летняя американская поп-дива Бейонсе очаровала поклонников новыми фото в Instagram. Звезда поделилась целой серией снимков, на которых она позирует в коротком платье от бренда Zimmermann за 3100 долларов (83 554 грн).Образ дополнили серьги-петли, солнцезащитные очки и бирюзовый клатч в тон платью.











Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Эд Ширан пригласит на свою свадьбу Бейонсе и Тейлор Свифт. Вместе с Бейонсе Эд уже успел записать совместный хит для нового альбома. Ширан хочет сделать подарок своей невесте и вместе с Бейонсе спеть песню Perfect, которая была написана специально для Черри.

Ранее муж Бейонсе, рэпер Джей Зи признался, что изменял своей супруге, но раскаивается в содеянном и всеми силами пытается сохранить брак. Несмотря на все трудности, пара сумела найти в себе силы работать над отношениями и не разводиться. В интервью The Van Jones Show Джей Зи заявил, что несмотря на сложные отношения, он и Бейонсе все еще безумно любят друга.