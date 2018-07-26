Бейонсе показала редкое фото со своими младшими детьми

Певица очень редко делится снимками их с Джей Зи детей

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

На официальном сайте знаменитой американской исполнительницы Бейонсе появился редкий снимок – певица показала своих годовалых двойняшек Сэра и Руми.

Бейонсе с двойняшками- Сэром и Руми Фото: beyonce.com

В своем Instagram Бейонсе почти не публикует фото двойняшек, поэтому такое фото – большая редкость. Чаще в соцсети певицы появляются фото ее 6-летней дочери Блу Айви. Фото с малышами Бейонсе публиковала еще год назад, кода двойняшкам исполнился один месяц.

Бейосне с детьми Фото: instagram.com/beyonce

Ранее Бейонсе заподозрили в третьей беременности. Пока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.

Ранее Бейонсе оконфузилась на концерте в Варшаве. Во время выступления в рамках их с Джей-Зи гастрольного тура On the Run II певица застряла на подвесной конструкции над сценой. Чтобы спасти артистку понадобилось несколько человек и длинная лестница.