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Бейонсе показала редкое фото со своими младшими детьми

Певица очень редко делится снимками их с Джей Зи детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:58
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

На официальном сайте знаменитой американской исполнительницы Бейонсе появился редкий снимок – певица показала своих годовалых двойняшек Сэра и Руми.

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Бейонсе с двойняшками- Сэром и Руми
Фото: beyonce.com
 

В своем Instagram Бейонсе почти не публикует фото двойняшек, поэтому такое фото – большая редкость. Чаще в соцсети певицы появляются фото ее 6-летней дочери Блу Айви.  Фото с малышами Бейонсе публиковала еще год назад, кода двойняшкам исполнился один месяц.

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Бейосне с детьми
Фото: instagram.com/beyonce

Ранее Бейонсе заподозрили в третьей беременностиПока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.

Ранее Бейонсе оконфузилась на концерте в ВаршавеВо время выступления в рамках их с Джей-Зи гастрольного тура On the Run II певица застряла на подвесной конструкции над сценой. Чтобы спасти артистку понадобилось несколько человек и длинная лестница.

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Источник: "Сегодня"
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