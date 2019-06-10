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Бейонсе удивила поклонников новым образом

Певица опубликовала снимки, на которых в трогательном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Известная американская певица Бейонсе, которая приревновала своего мужа, опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в эффектном наряде. В нем она посетила вручение премии от Американского института киноискусства.

Смотрите видео о скандале в семье Бейонсе:

Фотографии набрали миллионы лайков ее поклонников в соцсети, а также множество восторженных отзывов.

INSTAGRAM

На снимках певица красуется в платье цвета слоновой кости ассиметричного кроя, дополненного яркими аксессуарами, включая массивное подобие чокера на шее и крупные серьги.

Напомним, ранее Бейонсе решила сделать признание и рассказала, что во время второй беременности в 2017 году она едва не потеряла ребенка. У ее потомков на последних месяцах беременности были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который может возникать на поздних сроках. Также Бейонсе поделилась снимком своей младшей сестры. Многие пользователи сети отметили, что они с ней очень похожи.

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Источник: Сегодня
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