Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом

На странице в Instagram певица предстала в стильном кремовом платье

Бейонсе. Фото: Getty

36-летняя американская певица Бейонсе покорила поклонников своим новым, элегантным образом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала целую серию снимков в кремовом платье длины миди с длинным рукавом от модного бренда Temperley London за 750 фунтов (или – 1060 долларов).

Образ певица дополнила прозрачными туфлями на каблуках. В качестве аксессуаров Бейонсе выбрала массивные серебряные браслеты, две подвески и крупные серьги.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce 1/7

Фото: скриншот temperleylondon.com

Поклонники засыпали Бейонсе комплиментами в комментариях: "Королева мира", "Нравится это платье", "Такая элегантная", "Красивая леди".

Напони, 6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи пыталась купить на аукционе картину за 19 тысяч долларов.Недавно 6-летняя Блу Айви пришла вместе с родителями на аукцион, организованный ее бабушкой Тиной. Для мероприятия Бейонсе с дочерью выбрали яркие, золотистые наряды. На аукционе девочке не пришлось скучать. Она активно участвовала в происходящем.

Ранее Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте, а ее супруг Джей Зи был назван самым богатым рэпером. В прошлом году лидирующую позицию в рейтинге занимал рэпер Шон Комбс (Дидди), который на этот раз занял второе место.