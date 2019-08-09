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Бейонсе заподозрили в третьей беременности: фото

Певица вызвала бурную реакцию подписчиков новыми фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Американскую певицу Бейонсе, которая недавно презентовала клип на песню SPIRIT, заподозрили в третьей беременности. Предметом для слухов послужила новая фотография на странице в Instagram голливудской звезды. 

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На опубликованном снимке дива музыки в стиле R&B позирует в платье на запах, прикрывая одной рукой живот. А на другом фото культовая певица уже прямо повернулась на камеру и внимательные подписчики сразу разглядели округлившийся животик, предположив, что звездная семья ждет пополнения. 

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Сама певица никак не комментирует такие слухи и официального заявления касательно беременности не делала. Отметим, что в июле прошлого года Бейонсе уже подозревали в беременности, но это только осталось слухами. 

Напомним, ранее Бейонсе опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена в эффектном наряде. В нем она посетила вручение премии от Американского института киноискусства.

Отметим, что каждый выход в свет певицы Бейонсе вызывает у публики фурор, ведь эпатажная звезда выбирает самые экстравагантные образы. И очередной светский выход не стал исключением.

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