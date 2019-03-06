Без бороды: DZIDZIO заинтриговал подписчиков новым фото

DZIDZIO предложил подписчикам угадать, когда было сделано его фото

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Визитная карточка украинского артиста DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома) – его борода. Увидеть 35-летнего DZIDZIO без бороды поклонники могут лишь на фото, которые певец публикует крайне редко. К слову, недавно Михаил Хома показал, как выглядел в детстве. А на днях артист не только поделился архивным снимком, но и заинтриговал подписью к нему.

DZIDZIO на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позирует без бороды. Кроме того, артист предложил подписчикам угадать, каким годом датирован снимок.

DZIDZIO без бороды Фото: instagram.com/dzidzio

Многие подписчики с юмором подошли к вопросу DZIDZIO и оставили забавные ответы: "Это были лихие 90-е", "На фото мальчику 23 года", "1952", "1865", "2018". Сам артист пока не сообщил, сколько ему лет на фото.

К слову, накануне Нового года на DZIDZIO напали, в результате артист провел в больнице почти месяц. Михаил Хома поблагодарил поклонников за поддержку.

Ранее мы писали, что фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа 2019".

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