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Без гостей и в домашней обстановке: как отметила день рождения старшая дочь Миллы Йовович (видео)

Сегодня, 17:08

Пандемия внесла свои коррективы

3 ноября Эвер Габо, старшей дочери американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, исполнилось 13 лет. Фото и видео с праздника актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

Из-за пандемии не проводилось шумных гуляний с гостями. Праздник прошел в домашней обстановке, но этот никак не повлияло на настроение девочки. На видео можно увидеть, как счастливая именинница подбрасывает вверх бумагу от упаковок с подарками.

Milla Jovovich (@millajovovich)

"С днем рождения Эвер Габо Андерсон! Счастье быть твоими родителями! Это были самые веселые и интересные 13 лет в моей жизни! Ты всегда заставляешь всех вокруг улыбаться и хорошо проводить время. Ты такое волшебное существо, ты действительно являешься замаскированным единорогом, и мы тебя так обожаем!", – написала голливудская актриса.

Эвер Габо
Эвер Габо
Фото: instagram.com/millajovovich

Отметим, что 13-летняя Эвер пошла по стопам своей звездной мамы и уже может похвастаться успехами в кино. Она снялась в приключенческом боевике, основанном на одноименной серии комиксов Marvel "Черная вдова" и в фэнтези для всей семьи "Питер Пэн".

Ранее Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой.

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