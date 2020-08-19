Без лишних слов: Даша Астафьева очаровала черно-белым фотосетом в откровенном наряде
Певица оголила грудь перед камерой
Певица Даша Астафьева поделилась результатами новой откровенной фотосъемки. Артистка позировала в белом платье и широкополой шляпе, а после – в мокрой майке у водоема. Черно-белые снимки красотка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
Особое внимание подписчики Даши Астафьевой обратили на снимок, где артистка позирует в мокрой прозрачной майке без бюстгальтера.
В описании к фото Даша поделилась своим впечатлением от работы с фотографом Никитой Люлько, выразив восхищение его мастерством
"Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите – человеку. Я доверяюсь Никите – фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть", – признается звезда.
Даша также разместила в блоге фото, на котором она запечатлена сидящей на деревянном причале в белом плиссированном наряде и шляпе.
"Человек, который умеет любить, не знает, что такое зависть", – коротко подписала свой портрет Астафьева.
Поклонники Даши засыпали ее страничку комплиментами. "Это очень красиво", "Даша, это полный восторг", "Ты как всегда прекрасна", "Нереальная", – пишут пользователи Сети в комментариях.
Напомним, что недавно Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке.
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