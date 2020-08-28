Без макияжа и укладки: Настя Каменских показала себя с утра

Певица покорила фанатов естественной красотой

Настя Каменских, которая любит демонстрировать свою фигуру и эффектные наряды в социальной сети, на этот раз показала подписчикам снимок, сделанный с утра. Артистка продемонстрировала, как выглядит без мейка, укладки и стильного аутфита.

Не все знаменитости могут предстать перед широкой публикой в естественном виде, то есть без косметики, или же без фильтров – если говорить о фото в соцсетях. Настя Каменских не относится к такому типу людей. Певица не стесняется своего вида даже с утра.

На своей странице в Instagram жена Потапа опубликовала кадры, сделанные в начале дня. На них Каменских запечатлена в пижаме, без грамма косметики на лице, со взъерошенными волосами.

Певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Доброе утро! Какие вы в первые минуты пробуждения?", – поинтересовалась у фолловеров NK.

Подписчики артистки отметили ее красоту, засыпав ее комплиментами. "Красивенная", "Вы выглядите лучше в первый минуты пробуждения, чем я в принципе", "Красавица наша", – пишут пользователи сети.

Как на карантине живет Настя Каменских, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Настя Каменских полностью обнажилась в поле.

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