Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без масок и перчаток: появление Мелании Трамп на публике вызвало шквал критики

Первая леди США проигнорировала правила защиты

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:33

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно сдала тест на COVID-19, попала под шквал критики. Дело в том, что супруга президента Дональда Трампа приняла участие в акции, приуроченной ко Дню Земли, и проигнорировала средства защиты. Госпожа Трамп без маски и перчаток вместе со своим супругом, вице-президентом Майком Пенсом и его женой Карен, Мелания высадила у Белого дома клен.

"Это дерево олицетворяет преданность нашей страны сохранению природы и наше восхищение ее великолепием", – написала Мелания, под опубликованным фото в Instagram.

INSTAGRAM

Отсутствие средств гигиены и несоблюдение дистанции только рассердили американцев. Как известно, в США сейчас вспышка коронавируса, эта страна лидирует по количеству заболевших и умерших от опасной болезни.

У Мелании Трамп появился двойник. Смотрите детали в сюжете:

Напомним, что Дональд Трамп также сдал тест на COVID-19, его результат также был отрицательным. Больше он пока не намерен проходить тестирование. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам уточнила, что Меланья Трамп сдала анализ на коронавирус в тот же вечер, что и президент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга: видео Меланию Трамп уличили во лжи Мелания Трамп оконфузилась с огромными ножницами
коронавирус Мелания Трамп первая леди США
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Комаровский назвал напиток, который поможет во время эпидемии
Комаровский назвал напиток, который поможет во время эпидемии
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Сегодня, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 18:42Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 18:17Food

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

Вчера, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Медсестра рассказала о необычном признаке заражения коронавирусом
Медсестра рассказала о необычном признаке заражения коронавирусом
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Три первых симптома коронавируса. Когда пора бить тревогу
Три первых симптома коронавируса. Когда пора бить тревогу