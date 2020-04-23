Без масок и перчаток: появление Мелании Трамп на публике вызвало шквал критики

Первая леди США проигнорировала правила защиты

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно сдала тест на COVID-19, попала под шквал критики. Дело в том, что супруга президента Дональда Трампа приняла участие в акции, приуроченной ко Дню Земли, и проигнорировала средства защиты. Госпожа Трамп без маски и перчаток вместе со своим супругом, вице-президентом Майком Пенсом и его женой Карен, Мелания высадила у Белого дома клен.

"Это дерево олицетворяет преданность нашей страны сохранению природы и наше восхищение ее великолепием", – написала Мелания, под опубликованным фото в Instagram.

INSTAGRAM

Отсутствие средств гигиены и несоблюдение дистанции только рассердили американцев. Как известно, в США сейчас вспышка коронавируса, эта страна лидирует по количеству заболевших и умерших от опасной болезни.

У Мелании Трамп появился двойник. Смотрите детали в сюжете:

Напомним, что Дональд Трамп также сдал тест на COVID-19, его результат также был отрицательным. Больше он пока не намерен проходить тестирование. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам уточнила, что Меланья Трамп сдала анализ на коронавирус в тот же вечер, что и президент.

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