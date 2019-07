Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

Новым судьей "Танців з зірками" стал известный хореограф

"Танці з зірками": третий сезон стартует 25 августа Фото: Канал "1+1"

Поклонники популярного развлекательного шоу "Танці з зірками" наконец узнали имя третьего судьи проекта, который стартует 25 августа. Им стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцор также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и America's Got Talent.

На канале появился новый проморолик "Танців з зірками", в котором прошлогодний судья MONATIK передает эстафету Франсиску и предлагает ему занять его место в шоу.

Франсиско Гомеса украинцы помнят эмоциональным, юным, милым парнем с милыми кудрями. Но уже в проморолике можно увидеть, как он возмужал. Его стиль также изменился, стал более взрослым, элегантным и сдержанным.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!", – поделился своими эмоциями Франсиско Гомес.

На вопрос, чем будет радовать поклонников, хореограф ответил: "Надеюсь, вам этот сюрприз понравится. Много рассказывать пока не буду, но дам подсказку. Наверное, все успели заметить, как я люблю моду. Что ж, время показать Украине пару образов. Или даже больше...".

Новый член жюри "Танців з зірками" Франсиско Гомес Фото: Канал "1+1"

Об интересном сотрудничестве с голливудским артистом также рассказал продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк.

"Франсиско Гомеса хорошо знает и любит украинская аудитория. За это время он сильно изменился и, я уверен, что телезрителям понравится его новое амплуа. Уже несколько сезонов мы хотели пригласить хореографа в "Танці з зірками". Его богатый опыт в танцевальном мире, сотрудничество с популярными голливудскими артистами и с известными всему миру шоу даст нам новый опыт. Открою секрет. Ради участия в проекте, Сиско даже отказал американской певице Pink, которой он собирался создать новое концертное шоу. Более того, это человек-позитив, думаю, что его настроение и эмоции сильно зарядят зрителей и вдохновят участников. Неудивительно, что именно он заменит всеми любимого MONATIK. Ведь именно Франсиско был тем, кто поддерживал Дмитрия в начале его карьеры и верил в него, когда он пробовал себя в направлении танцев", – рассказал Владимир.

"Танці з зірками": состав жюри будет изменен Фото: Канал "1+1"

Он также добавил, что MONATIK еще появится в новом сезоне "Танців з зірками".

"У MONATIK в этом году очень плотный концертный график, накануне у него будет три больших тура: в Америке, Европе и Украине. Но телезрители его еще увидят. Мы готовим много сюрпризов", – добавил Владимир Завадюк.

Напомним, недавно также стали известны имена первых двух судей нового сезона "Танців з зірками". Уже по традиции оценивать выступления звездных участников будут всем знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

