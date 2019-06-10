Без Мурата: Ани Лорак отметила день рождения дочери

Певица трогательно поздравила дочь Софию

Ани Лорак с дочерью Фото: instagram.com/anilorak

7 июня певица Ани Лорак появилась на церемонии Муз-ТВ вместе со своей дочерью Софией. А вчера девочке исполнилось 8 лет. Отметим, с отцом ребенка Муратом Налчаджиоглу певица развелась несколько месяцев назад.

Смотрите также видео: Ани Лорак уволила все руководство собственного менеджмента

Ани Лорак на своей странице в Instagram трогательно поздравила дочь с днем рождения. Судя по снимку, праздник прошел в морском стиле. На заднем плане изображен сладкий стол в форме корабля, который, примечательно, был окрашен в цвета российского флага.

"С Днём Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя!", – написала Ани Лорак.

Ани Лорак на дне рождения дочери Софии Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после громкого скандала, когда Мурата якобы заметили в одном из киевских ночных клубов в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. 31 января Шевченковский райсуд Киева официально расторг брак украинской певицы и турецкого бизнесмена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram