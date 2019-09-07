Без мужа и сына: Меган Маркл срочно вылетела в Нью-Йорк

Путешествие было спланировано внезапно

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл впервые за долгое время отправилась в США. Герцогиня Сассекская, которая проигнорировала приглашение Ее Величества в шотландский дворец Балморал, оставила принца Гарри и маленького Арчи в Британии ради своей близкой подруги.

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Так, стало известно, что Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк чтобы поддержать свою близкую подругу Сирену Уильямс. Теннисистка будет играть в финале US Open, который пройдет 7-8 сентября в Нью-Йорке, сообщает The Times.

Решение поехать в Нью-Йорк было принято герцогиней спонтанно, потому ей пришлось оставить своего мужа и 4-месячного сына дома.

Серена Уильямс Фото: AFP

Отметим, что жена принца Гарри полетела на финал чемпионата на коммерческом самолете, в сопровождении личной охраны.

Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл скоро посетят Африку. Герцоги Сассекские уже готовятся к официальному визиту, о чем сообщается на их официальной странице в Instagram.

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