Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без мужа и сына: Меган Маркл срочно вылетела в Нью-Йорк

Путешествие было спланировано внезапно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меган Маркл впервые за долгое время отправилась в США. Герцогиня Сассекская, которая проигнорировала приглашение Ее Величества в шотландский дворец Балморал, оставила принца Гарри и маленького Арчи в Британии ради своей близкой подруги.

О правилах и принципах питания Меган Маркл смотрите в сюжете:

Так, стало известно, что Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк чтобы поддержать свою близкую подругу Сирену Уильямс. Теннисистка будет играть в финале US Open, который пройдет 7-8 сентября в Нью-Йорке, сообщает The Times.

Решение поехать в Нью-Йорк было принято герцогиней спонтанно, потому ей пришлось оставить своего мужа и 4-месячного сына дома.

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Отметим, что жена принца Гарри полетела на финал чемпионата на коммерческом самолете, в сопровождении личной охраны.

Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл скоро посетят Африку. Герцоги Сассекские уже готовятся к официальному визиту, о чем сообщается на их официальной странице в Instagram.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пора возвращаться к работе: когда Меган Маркл выходит из декрета В шаге от мечты: Свитолина проиграла легендарной американке в полуфинале US Open Реакция Меган Маркл и принца Гарри на смерть Питера Линдберга
Серена Уильямс Меган Маркл герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Врачи назвали самое опасное давление
Врачи назвали самое опасное давление
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола

Популярные статьи

Вчера, 17:25Шоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

Вчера, 12:17Travel

Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

5 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена Виктора Павлика удалила скандальный пост и призналась, что ее запугали

5 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 сентябряТехно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

5 сентябряFun

Без гостей и угощений: пара показала "самое красивое свадебное фото"

5 сентябряШоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

5 сентябряFun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

5 сентябряПсихология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряWellness

"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались

4 сентябряFun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Спальня в однокомнатной квартире: как осуществить мечту
Спальня в однокомнатной квартире: как осуществить мечту
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
Очень необычные кресла-гнезда: в пасти у монстра. Фото
Очень необычные кресла-гнезда: в пасти у монстра. Фото