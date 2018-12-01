Без мужа, но в Париже: Астафьева устроила роскошную фотосессию во Франции

Певица поделилась стильными черно-белыми снимками

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинской певице Даше Астафьевой, возлюбленному которой запретили выезд за границу, пришлось самой отправиться во Францию. На днях артистка побывала в Париже, где снялась в роскошной фотосессии.

Стильными черно-белыми фотографиями, автором которых стала Инна Гисса, Астафьева поделилась на странице в Instagram. На снимках звезда предстает в пикантных нарядах без нижнего белья.

Даша Астафьева в Париже Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева в Париже Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева в Париже Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева в Париже Фото: instagram.com/da_astafieva 1/4

Также певица позировала в стильной искусственной шубе с принтом рыси. Помимо, съемок украинская исполнительница также посетила одно из модных светских мероприятий в Париже.

Фото: instagram.com/da_astafieva Фото: instagram.com/da_astafieva Фото: instagram.com/da_astafieva Фото: instagram.com/da_astafieva 1/4

Напомним, что Даша Астафьева снимается в продолжении пикантной украинской комедии "Свингеры-2". Не так давно артистка поделилась первыми горячими кадрами со съемочной площадки, где предстает в кружевном пеньюаре.

Помимо этого, во время съемок Дашу Астафьеву учила целоваться певица Оля Полякова, которая также снялась в фильме. Знаменитым артисткам в картине придется слиться в настоящем поцелуе.

Также Даша Астафьева выложила горячие фото, где продемонстрировала роскошное декольте и розовую шубу H&M.