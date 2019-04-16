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Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

Модель plus-size поделилась кадрами из новой фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Модель plus-size Эшли Грэм
Модель plus-size Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм не стесняется демонстрировать на публике свои аппетитные формы. Девушка часто предстает в экстремальных мини и нарядах, подчеркивающих ее пышную фигуру. Но в этот раз модель превзошла себя.

Эшли Грэм на своей странице в Instagram опубликовала пляжные снимки с очередной фотосессии. Прежде чем поделиться отретушированными кадрами, пышнотелая модель решила показать свои реальные фото в открытом купальнике, на которых видны все "прелести" женского тела: синяки, растяжки и целлюлит.

Модель Эшли Грэм показала реальные фото со съемки
Модель Эшли Грэм показала реальные фото со съемки
Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм в купальнике
Эшли Грэм в купальнике
Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм показала тело со всеми изъянами
Эшли Грэм показала тело со всеми изъянами
Фото: instagram.com/ashleygraham

Поклонники в комментариях оставили Эшли Грэм сотни комплиментов: "Девушка мечты", "Эти фотографии – одна из многих причин, почему я тебя обожаю и так люблю на тебя смотреть", "Ты самая красивая внутри и снаружи".

Ранее мы писали, что 49-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру на сексуальном снимке, продемонстрировав, что быть красивой и желанной можно в любом возрасте.

История успеха модели с пышными формами – видео:

Напомним, Светлана Лобода шокировала сеть откровенным кадром.

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