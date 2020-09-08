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Безумно похожи с дочкой: Снежана Бабкина показала свои детские фото

Сегодня, 11:16

Подписчики Снежаны отметили ее сходство с дочерью Веселиной

Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана, которая недавно вылечилась от коронавируса, показала свои детские архивные фото на собственной странице в Instagram.

Снежана опубликовала несколько фото, на которых ей 10 лет – столько же на днях исполнилось их с Сергеем дочери Василине.

"Я попросила мамочку прислать мои фотографии, чтобы показать вам! Тут мне 10 лет. 1995 год. Спасибо, мамуля, за мое счастливое, улыбчивое, дурашливое детство! Напишите мне – похожи мы с Весей?" – поинтересовалась Снежана у подписчиков.

Снежана Бабкина показала архивные фото
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Снежана Бабкина показала архивные фото
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Снежана Бабкина показала архивные фото
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Снежана Бабкина показала архивные фото
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Снежана Бабкина показала архивные фото
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
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Фолловеры Снежаны отметили, что они с дочерью похожи как две капли воды: "Очень, очень-очень похожи, просто одно лицо", "Всегда думала, что Веселина папина доця, особенно, когда улыбается, похожа на Бабкина. Но после этих фото видно, насколько сильно она на вас похожа", "Одно лицо. Это редкость", "Копия", "Вы очень похожи".

Снежана Бабкина с дочкой Веселиной
Снежана Бабкина с дочкой Веселиной
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины недавно переболели коронавирусом. Супругам удалось побороть недуг. Снежана выздоровела раньше, а некоторое время спустя Сергей также получил негативный результат теста на COVID-19.

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