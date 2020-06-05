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Безвкусная еда и отсутствие обоняния: известный российский певец поборол коронавирус

Сегодня, 14:33

Эмин Агаларов провел дома в изоляции две недели

Известный российский певец Эмин Агаларов заявил, что ему удалось побороть смертельный недуг – коронавирус. Во время прямого эфира в Instagram с азербайджанским оперным певцом Юсифов Ейвазовым 40-летний исполнитель рассказал, как протекала болезнь – без температуры и явных симптомов. Отметим, что недавно коронавирус подхватила и ведущая "Орла и решки" Мария Ивакова.

О коронавирусе Эмин узнал случайно. Однажды утром знаменитость потерял вкус и обоняние, когда не почувствовал запах своего одеколона и вкус еды.

Российский певец Эмин Агаларов
Российский певец Эмин Агаларов
Фото: instagram.com/eminofficial

"Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном, и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный. Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная", – рассказывает певец.

Влад Яма подозревает, что переболел коронавирусом:

Агаларов обратился к врачу и сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. Знаменитость провел дома две недели и теперь у него есть антитела: "Для меня это было нечто новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был сам в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела".

Ранее мы сообщали, что известная российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес певец коронавирус COVID-19 Эмин Агаларов
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