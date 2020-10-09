Бикини и частный самолет: как модель Белла Хадид отмечает день рождения (фото)

Модели исполнилось 24 года

Сегодня, 9 октября, американской супермодели Белле Хадид исполнилось 24 года. По словам красавицы, она не любит отмечать день рождения, но в этот раз торжество удалось!

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото со своими подругами. Вечеринку Белла устроила на частном самолете. Откуда и куда летели девушки, Хадид не уточнила. Она лишь написала, что празднование ее 24-летия стало незабываемым.

"О, Боже, мне просто повезло. Я обычно отменяю любое большое празднование дня рождения, поэтому в этом году я просто хотела взять своих прекрасных друзей в приключение, которое было абсолютно незабываемым", – написала Белла.

Белла Хадид отметила 24-летие Фото: instagram.com/bellahadid

На фото она со своими подругами позирует в частном самолете среди надувных шаров с надписью: "Ты просто стала чуточку старше".

Позже девушки устроили вечеринку возле бассейна с коктейлями. На фото счастливая Белла запечатлена в бикини с близкой подругой.

Белла Хадид отметила 24-летие Фото: instagram.com/bellahadid

На празднике Беллы не было ее родной старшей сестры Джиджи Хадид. А все потому, что недавно звезда впервые стала мамой и сейчас все время уделяет малышке, наслаждаясь первыми месяцами материнства. Кстати, еще во время беременности Джиджи поделилась невероятно красивыми фото с округлившимся животом.

Беллу Хадид признали самой красивой знаменитостью в мире. Подробнее – в видеосюжете:

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