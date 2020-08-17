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"Бил и превратил жизнь в ад": откровения бывшей жены олигарха, у которого Меган и Гарри купили дом

Сегодня, 18:51

Сергей Гришин обокрал несколько банков в России и Эстонии

Анна Федосеева, бывшая жена российского олигарха-мошенника Сергея Гришина, у которого Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Калифорнии, раскрыла ужасающую правду о своем экс-супруге: он регулярно подвергал женщину домашнему насилию и угрожал ее родственникам, сообщает The Sun.

"Он опасный человек, он разрушил мою жизнь. Меган и Гарри – замечательная пара, но я тоже не знала настоящего Сергея Гришина, когда только встретила его. Он превратил мою жизнь в ад: насилие в семье, нападения, тюрьма, угрозы мне и всем моим близким", – рассказала Федосеева в интервью изданию.

По словам женщины, она жива благодаря своему адвокату Екатерине Духиной, которая добилась ее освобождения и полного оправдания в России – Сергей и Анна судились в 2018 году. Тогда олигарх заявлял, что стал жертвой мошенничества со стороны супруги.

Российский олигарх Сергей Гришин
Российский олигарх Сергей Гришин
Фото: wikipedia.org

"Меган делает то же самое. Она борется за права женщин. Не останавливайтесь. Каждый насильник должен нести ответственность за свои действия", – сказала женщина.

Анна считает, что Гарри и Меган не знали о ее бывшем муже таких подробностей, и не хочет критиковать королевскую чету, но также заявляет, что пара "проявила неосмотрительность при покупке".

Ранее мы сообщали, что Гришин переехал в США в 2018 году, после того как обокрал несколько банков в России и Эстонии. Об этом он сам рассказал СМИ.

Ранее в Сети появилось фото особняка Меган Маркл и принца Гарри.

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