"Бил и превратил жизнь в ад": откровения бывшей жены олигарха, у которого Меган и Гарри купили дом
Сергей Гришин обокрал несколько банков в России и Эстонии
Анна Федосеева, бывшая жена российского олигарха-мошенника Сергея Гришина, у которого Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Калифорнии, раскрыла ужасающую правду о своем экс-супруге: он регулярно подвергал женщину домашнему насилию и угрожал ее родственникам, сообщает The Sun.
"Он опасный человек, он разрушил мою жизнь. Меган и Гарри – замечательная пара, но я тоже не знала настоящего Сергея Гришина, когда только встретила его. Он превратил мою жизнь в ад: насилие в семье, нападения, тюрьма, угрозы мне и всем моим близким", – рассказала Федосеева в интервью изданию.
По словам женщины, она жива благодаря своему адвокату Екатерине Духиной, которая добилась ее освобождения и полного оправдания в России – Сергей и Анна судились в 2018 году. Тогда олигарх заявлял, что стал жертвой мошенничества со стороны супруги.
"Меган делает то же самое. Она борется за права женщин. Не останавливайтесь. Каждый насильник должен нести ответственность за свои действия", – сказала женщина.
Анна считает, что Гарри и Меган не знали о ее бывшем муже таких подробностей, и не хочет критиковать королевскую чету, но также заявляет, что пара "проявила неосмотрительность при покупке".
Ранее мы сообщали, что Гришин переехал в США в 2018 году, после того как обокрал несколько банков в России и Эстонии. Об этом он сам рассказал СМИ.
Ранее в Сети появилось фото особняка Меган Маркл и принца Гарри.
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