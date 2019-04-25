Билеты на "Евровидение 2019" не покупают из-за высокой цены

Expo Tel Aviv рискует быть полупустым из-за высокой стоимости билетов

Все билеты на "Евровидение 2019" продадутся вряд ли Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

"Евровидение 2019" состоится уже через три недели – 14, 16 и 18 мая. Тем временем билеты на Международный конкурс, которые обычно раскупают очень быстро, в этом году продаются очень плохо. Тысячи билетов на "Евровидение 2019" до сих пор не раскупили из-за высокой цены.

Как ранее сообщалось, конференц-центр Expo Tel Aviv вмещает лишь восемь тысяч посетителей. Отметим, три тысячи мест забронированы для делегаций. С этим связана и повышенная стоимость билетов на "Евровидение 2019". Однако ожидалось, что ограниченное количество мест поспособствует мгновенной продаже.

Билеты на "Евровидение 2019" Фото: eurovisionworld.com

На данный момент до конкурса остается всего три недели, а зал во время полуфиналов рискует быть наполовину пустым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую экономическую газету "Глобс".

Так, на финал конкурса остается около 400 билетов в Green Roоm, где участники ждут оценки после выступлений. В то же время в основной зал на финал билетов не осталось.

Однако на первый полуфинал не раскупили более двух тысяч билетов, ровно как и на второй. На генеральные репетиции, куда тоже можно попасть по билетам, осталось около трех тысяч мест.

Ранее мы писали, что в Тель-Авиве уже монтируют сцену, которая будет основана на геометрической фигуре. Кроме того, стало известно, что на "Евровидении 2019" выступит Верка Сердючка.

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