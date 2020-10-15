Billboard Music Awards 2020: кто стал триумфатором музыкальной премии

Рэпер Пост Мэлоун победил в девяти номинациях

В ночь со среды на четверг в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards.

Ежегодно премия вручается самым знаковым и популярным артистам. Церемония должна была состояться еще шесть месяцев назад, но, как и многие другие мероприятия, была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Khalid Фото: instagram.com/billboard

Мир привыкает к новому формату проведения концертов, премий и других ивентов, которые теперь проходят онлайн. Например, как MTV Music Awards, прошедшая в конце августа в Нью-Йорке.

Billboard Music Awards длилась три часа, его ведущей стала Келли Кларксон, которая ведет церемонию уже третий год.

Триумфатором вечера стал американский рэпер и певец Пост Мэлоун, который одержал победу в девяти номинациях!

Представляем вам список победителей Billboard Music Awards 2020:

"Артист года" — Пост Мэлоун

"Лучший новый исполнитель" — JLil Nas X

"Лучший певец" — Пост Мэлоун

"Лучшая певица" — Билли Айлиш

"Лучший исполнитель в музыкальных стриминговых сервисах" — Пост Мэлоун

"Лучшая группа" — BTS

"Лучший артист Billboard 200" — Пост Мэлоун

Пост Мэлоун Фото: instagram.com/billboard

"Лучший артист Hot 100" — Пост Мэлоун

"Лучший исполнитель песен на радио" — Пост Мэлоун

"Лучший артист в социальных сетях" — BTS

"Особые достижения в чартах" — Гарри Стайлс

"Лучший R&B-исполнитель" — Khalid

"Лучший R&B-певец" — Khalid

"Лучшая R&B-певица" — Summer Walker

"Лучший рэп-певец" — Пост Мэлоун

"Лучшая рэп-певица" — Cardi B

Исполнительница Cardi B в платье от Natasha Zinko Фото: instagram.com/iamcardib

"Лучший рэп-тур" — Пост Мэлоун

"Лучший кантри-исполнитель" — Люк Комбс

"Лучшая кантри-исполнительница" — Марен Моррис

"Лучший латиноамериканский исполнитель" — Bad Bunny

Напомним, жюри литературной премии Книга года BBC-2020 и ВВС News Украина обнародовали длинные списки номинантов.

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