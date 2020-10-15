Billboard Music Awards 2020: кто стал триумфатором музыкальной премии
Рэпер Пост Мэлоун победил в девяти номинациях
В ночь со среды на четверг в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards.
Ежегодно премия вручается самым знаковым и популярным артистам. Церемония должна была состояться еще шесть месяцев назад, но, как и многие другие мероприятия, была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Мир привыкает к новому формату проведения концертов, премий и других ивентов, которые теперь проходят онлайн. Например, как MTV Music Awards, прошедшая в конце августа в Нью-Йорке.
Billboard Music Awards длилась три часа, его ведущей стала Келли Кларксон, которая ведет церемонию уже третий год.
Триумфатором вечера стал американский рэпер и певец Пост Мэлоун, который одержал победу в девяти номинациях!
Представляем вам список победителей Billboard Music Awards 2020:
"Артист года" — Пост Мэлоун
"Лучший новый исполнитель" — JLil Nas X
"Лучший певец" — Пост Мэлоун
"Лучшая певица" — Билли Айлиш
"Лучший исполнитель в музыкальных стриминговых сервисах" — Пост Мэлоун
"Лучшая группа" — BTS
"Лучший артист Billboard 200" — Пост Мэлоун
"Лучший артист Hot 100" — Пост Мэлоун
"Лучший исполнитель песен на радио" — Пост Мэлоун
"Лучший артист в социальных сетях" — BTS
"Особые достижения в чартах" — Гарри Стайлс
"Лучший R&B-исполнитель" — Khalid
"Лучший R&B-певец" — Khalid
"Лучшая R&B-певица" — Summer Walker
"Лучший рэп-певец" — Пост Мэлоун
"Лучшая рэп-певица" — Cardi B
"Лучший рэп-тур" — Пост Мэлоун
"Лучший кантри-исполнитель" — Люк Комбс
"Лучшая кантри-исполнительница" — Марен Моррис
"Лучший латиноамериканский исполнитель" — Bad Bunny
Напомним, жюри литературной премии Книга года BBC-2020 и ВВС News Украина обнародовали длинные списки номинантов.
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