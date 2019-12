Билли Айлиш – 18: факты из биографии и главные хиты юной звезды

История успеха одной из самых популярных певиц в мире

Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица и автор песен Билли Айлиш сегодня, 18 декабря, отмечает день рождения. Юной звезде, которая уже добилась невероятной популярности, исполняется 18 лет. В честь праздника Сегодня.Lifestyle делятся интересными фактами из биографии Билли Айлиш, а также самыми популярными ее песнями и клипами.

Будущая звезда родилась 18 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе, однако несмотря на это, у Билли Айлиш есть шотландские и ирландские корни. Девочка обучалась дома, а в 8 лет стала участницей детского хора. Спустя 3 года, в возрасте 11 лет, Билли Айлиш написала свою первую песню, решив пойти по стопам своего старшего брата Финнеаса, у которого уже была своя группа.

Билли Айлиш в детстве со старшим братом Финнеасом Фото: instagram.com/billieeilish

Совсем недавно выяснилось, что у Билли Айлиш синдром Туретта (генетическое расстройство центральной опорно-нервной системы, которое проявляется в любом возрасте и характеризуется множественными двигательными ("моторными") тиками и как минимум одним голосовым, появляющимися в течение дня. С возрастом степень выраженности тиков, как правило, уменьшается. Отметим, сама Билли Айлиш знала о синдроме давно, однако не афишировала информацию о недуге.

Популярность Билли Айлиш одержала в 2015 году, после выхода в свет песни Ocean Eyes, написанной ее старшим братом Финнеасом. На данный момент у трека более 187 млн просмотров на YouTube. К слову, первоначально Ocean Eyes должен был исполнить коллектив Финнеаса.

Билл Айлиш – Ocean Eyes

В августе 2017 Билли Айлиш презентовала первый мини-альбом Don’t Smile At Me, который стал рекордсменом по предзаказам на Apple Music. Песня Bellyache набрала более 322 млн просмотров на YouTube. Трек был написал Билли Айлиш в соавторстве с братом Финниасом О’Коннеллом.

Билли Айлиш – Bellyache

Трек Lovely, который Билли Айлиш исполнила совместно с американским певцом Халидом, стал саундтреком ко второму сезону сериала "13 причин почему". Трек получил признание и небывалую популярность. Впрочем, 530 млн просмотров на YouTube говорят сами за себя.

Билли Айлиш и Халид – Lovely

Еще один бесспорный хит Билли Айлиш – Bury a friend. Песня презентована 30 января 2019 года и стала третьим синглом в дебютном студийном альбоме When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Билли Айлиш – Bury a friend

Весной 2019 года Билли Айлиш презентовала дебютный студийный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который возглавил престижный чарт Billboard 200. Таким образом Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем, альбом которого занял первое место в американских чартах.

Абсолютным лидером среди работ Билли Айлиш по популярности и просмотрам на YouTube – а их на сегодня 676 млн, стал трек Bad Guy, который возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100.

Билли Айлиш – Bad Guy

Отметим, Билли Айлиш отдает предпочтение oversize-одежде, массивным кроссовкам и ярким волосам. За несколько лет Айлиш была блондинкой, с синими, зелеными волосами. На данный момент звезда остановилась на черном цвете. Еще одна визитная карточка Билли – ногти-стилеты, всегда яркого оттенка, а также массивные солнцезащитные очки.

В интервью Билли Айлиш неоднократно признавалась, что ей нравится привлекать внимание окружающих с помощью вызывающего внешнего вида. А вот вещи свободного кроя артистка выбирает, дабы не делать акцент на своей фигуре. Кроме того, по словам Билли Айлиш, ее источник вдохновения – барбадосская певица Рианна, которая также обожает oversize-одежду.

Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish Стиль Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish 1/13

Напомним, недавно день рождения отметила еще одна успешная певица Тейлор Свифт. Сегодня.Lifestyle поделились ТОП-10 хитами звезды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.