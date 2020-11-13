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Билли Айлиш нагло украла крендель и пробежалась по пустому торговому центру в новом клипе (видео)

Сегодня, 11:33

Певица исполнила детскую мечту многих из нас

Кумир почти всех подростков (и не только) мира Билли Айлиш порадовала премьерой на карантине: новый клип, где звезда бегает по пустому торговому центру уже набрал более 8 миллионов просмотров.

Кажется, Билли исполнила детскую мечту многих из нас: остаться в магазине после его закрытия и делать там, что душа пожелает. В новой видеоработе Билли нагло крадет крендель, забравшись за прилавок. Потом дело доходит и до колы с картошкой фри! В конце ее все-таки замечает охранник и Билли мчится к выходу, а затем успешно покидает шопинг-молл.

Со съемкой звезда не стала заморачиваться – создается впечатление, будто весь клип сняли на мобильный телефон. Не исключено, что так и было. Зато весело!

Смотрим и веселимся вместе с Айлиш!

В комментариях – все в восторге! Не обошлось и без шуток вроде: "Билли может позволить себе арендовать торговый центр, чтобы просто украсть выпечку" или "Вот, что происходит на кухне, когда моя мама возвращается из магазина".

Напомним, солистка KAZKA надела фату и разгромила битой свадебный торт в новом клипе группы. Недавно мы писали, что Юрий Бардаш в новом клипе рассекает на самодельном авто.

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клип Билли Айлиш
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