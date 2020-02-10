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Билли Айлиш пришла в дорогой пижаме от Chanel на красную дорожку Оскара-2020

Певица выступит на церемонии вручения статуэток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:34
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе началась церемония вручения одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар-2020". Звездные гости церемонии уже идут по красной дорожке, демонстрируя свои наряды. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать о премии "Оскар-2020":

Так, по красной дорожке прошлась американская певица Билли Айлишь. Отметим, что сегодня на церемонии девушка исполнит песню. Однако подробности пока держатся в секрете.

На красной дорожке Билли Айлишь появилась в интересном костюме, похожем на пижаму. Но такой наряд довольно дорогой, ведь он – от модного дома Chanel. Также певица эпатировала зрителей своими зелеными волосами и длинным маникюром.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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