Билли Айлиш в честь 18-летия поделилась архивным видео из детства

Певица опубликовала забавный ролик в Instagram

Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица и автор популярных во всем мире песен Билли Айлиш сегодня, 18 декабря, отмечает день рождения. Юной звезде, которая уже добилась невероятной популярности, исполняется 18 лет.

По случаю праздника именинница разместила на своей странице в Instagram забавное архивное видео. В кадре маленькая Билли поет, танцует, а еще играет на фортепиано и гитаре. Кадры из ее детских выступлений плавно меняются на современные, где звезда уже исполняет свои хиты перед поклонниками.

Отметим, что в этом году дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский хит-парад Billboard 200. Пластинка получила сразу несколько номинаций "Грэмми-2020". Кроме того, трек Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100. Таким образом, юная артистка стала первым человеком, родившимся в XXI веке, которой удалось возглавить Hot 100.

