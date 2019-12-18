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Билли Айлиш в честь 18-летия поделилась архивным видео из детства

Певица опубликовала забавный ролик в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица и автор популярных во всем мире песен Билли Айлиш сегодня, 18 декабря, отмечает день рождения. Юной звезде, которая уже добилась невероятной популярности, исполняется 18 лет.

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По случаю праздника именинница разместила на своей странице в Instagram забавное архивное видео. В кадре маленькая Билли поет, танцует, а еще играет на фортепиано и гитаре. Кадры из ее детских выступлений плавно меняются на современные, где звезда уже исполняет свои хиты перед поклонниками.

INSTAGRAM

Отметим, что в этом году дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский хит-парад Billboard 200. Пластинка получила сразу несколько номинаций "Грэмми-2020". Кроме того, трек Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100. Таким образом, юная артистка стала первым человеком, родившимся в XXI веке, которой удалось возглавить Hot 100.

Также предлагаем вам узнать интересные факты из биографии и главные хиты юной звезды Билли Айлиш в нашем материале.

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