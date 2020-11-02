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Билык, Никитюк, MamaRika: как знаменитости отметили Хэллоуин (фото)

Сегодня, 15:02

Рассказываем, в кого решили превратиться звезды

На прошлых выходных прошла самая причудливая ночь в году – Хэллоуин. Некоторые украинские знаменитости с удовольствием превратились в мистических существ к празднику.

Так, Ирина Билык предстала в образе мертвой невесты.

, (@bilyk_iryna)

Леся Никитюк также примерила на себя образ черной невесты и отметила праздник в уютном семейном кругу с племянницами.

, (@lesia_nikituk)

В кругу друзей с семьей Хэллоуин отпраздновал и ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко.

А вот певица MamaRika своих подписчиков попросила отгадать ее нынешний образ.

, MamaRika (@mamarika_official)

Но больше всего своим превращением поразила одиозная Ксения Собчак, которая как бы восстала из бездны.

, (@xenia_sobchak)

А вот рекордсменка самых ярких вечеринок в году, модель Хайди Клум, через мировую пандемию не устраивала баллов нечистой силы. Вместо этого, знаменитость сняла и выпустила собственный мини-фильм ужасов.

, Heidi Klum (@heidiklum)

Ранее мы рассказывали, что Хайди Клум сняла короткометражку о Хэллоуине с туалетной бумагой и зомби. Также вам может быть интересно узнать, как могли бы выглядеть Кейт Миддлтон, Ди Каприо и другие селебритис в этот Хэллоуин.

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