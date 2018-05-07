Биограф рассказал о последних днях жизни Робина Уильямса

Ицкофф собрал воспоминания тех, кто стал свидетелем страданий комика

Робин Уильямс. Фото: Getty

Трагическая смерть Робина Уильямса в 2014 году стала шоком для поклонников по всему миру. Биограф Дэйв Ицкофф воспроизвел последние дни жизни кумира в своей новой книге "Робин".

Ицкофф собрал воспоминания тех, кто стал свидетелем страданий комика, мучившегося от неизлечимого расстройства мозга. Лауреат премии "Оскар" день за днем терял уверенность, плакал. А однажды, во время съемок "Ночь в музее: секрет гробницы", Уильямс не смог вспомнить слова.

"Он рыдал на моих руках в конце каждого дня. Это было ужасно. Я сказала его людям: "Я простой визажист. У меня нет возможности разобраться с тем, что с ним происходит". А Робин все плакал: "Я не могу, Чери. Я больше не знаю как. Я не знаю, как быть смешным"", – рассказывает визажист Чери Миннс в книге Ицкоффа.

Причина ухудшающегося самочувствия Робина заключалась в нейрогенеративной болезни.

Первые симптомы появились после выхода фильма "Король-рыбак", за роль в котором Робин получил "Оскара". Он начал жаловаться на множество симптомов: расстройство желудка, бессонницу, потерю обоняния, изжогу и тремор в левой руке, который поначалу связывали с травмой плеча.

Актер стремительно терял вес, а голос его становился тихим. Продюсеры и коллеги не могли не заметить изменений – Уильямсу постоянно казалось, что все вокруг готовы его обокрасть. В 2013 году на съемочной площадке фильма "Ночь в музее" актер перенес сильную паническую атаку. Уильямсу был назначен курс психотропных лекарств. А 28 мая 2014 года у него диагностировали болезнь Паркинсона, дегенеративное расстройство, которое ухудшает работу мозга.

Робин принял свой диагноз очень близко к сердцу, делясь им только со своими детьми, членами семьи и близкими. "Я никогда не слышал, чтобы он так боялся. Это был самый смелый комик, которого я когда-либо встречал, самый смелый артист, которого я когда-либо знал. Но на тот момент передо мной был просто испуганный человек", – вспоминает близкий друг актера Билли Кристал.

"Для Робина его состояние "стало осознанием того, что самый его страшный кошмар вдруг стал реальностью", – пишет Ицкофф.

Робин Уильямс был найден повешенным в своей спальне в августе 2014 года.

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