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Битва двух "К": Кайли Миноуг выиграла суд у Кайли Дженнер

Знаменитости не могли поделить название косметического бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30

Кайли Миноуг, которую преследовал безумный фанат в Лондоне, выиграла суд у Кайли Дженнер. Знаменитая австралийская певица отстояла название своего косметического бренда у молодой миллионерши из семейства Кардашьян. Подробнее о конфликте двух звезд читайте далее в материале.

Так, между двумя Кайли прошло судебное разбирательство из-за названия бренда. 51-летняя Миноуг в минувшем году запустила собственную линию косметики под названием Kylie, в то время, как 21-летняя сестра Ким Кардашьян успела построить целую бьюти-империю под этим же именем.

INSTAGRAM (@kylieminogue)

При этом, Миноуг зарегистрировала торговое название бренда еще в 1996 году, в отличие от Дженнер, сделавшей это только в 2014-м.

INSTAGRAM

Кайли Миноуг уточнила, что относится к своей "конкуренте" с уважением. "Даже смешно, какая шумиха поднялась вокруг. Я очень уважаю то, что она делает. Но хочу напомнить, что в мире есть больше, чем одна Кайли", - говорит австралийка журналистам.

Напомним, что в начале июня дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована.

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