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Модная битва: Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд в красных платьях на Met Gala

Синди Кроуфорд позировала в компании супруга Рэнди Гербера

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:17
Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala. 

Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов белый.

Актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala предстала в пышном наряде из тафты и открытой спиной от Valentino. Волосы актриса собрала в высокий пучок, дополнив прическу золотой тиарой.

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Энн Хэтэуэй
Фото: AFP

Актриса Эмбер Херд выбрала длинное алое платье со шлейфом и обнаженной спиной от Carolina Herrera. Обруч в виде нимба завершал образ Херд.

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Эмбер Херд
Фото: AFP
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Эмбер Херд
Фото: AFP

Супермодель Синди Кроуфорд позировала в компании супруга Рэнди Гербера. Синди подчеркнула фигуру сексуальным платьем от Versace.

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Синди Кроуфорд с мужем
Фото: AFP
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Синди Кроуфорд
Фото: AFP

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

Напомним, на Met Gala Амаль Клуни появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.  

Кендалл Дженнер, Ума Турман и Винни Харлоу выбрали цветом своих вечерних туалетов белый

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео

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Источник: "Сегодня"

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