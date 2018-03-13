Битва нарядов: Кейт Миддлтон и Меган Маркл на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве

Сегодня, 10:01

Меган Маркл выбрала для официального мероприятия белое пальто и платье от Amanda Wakeley


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Во второй понедельник марта Великобритания отмечает ежегодный праздник – День Содружества наций. Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принцесса Анна, принц Эндрю и другие члены королевской семьи посетили торжественную службу, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

Это первый раз, когда невеста принца Гарри появилась на публике вместе с королевой Великобритании.

Меган Маркл выбрала для официального мероприятия белое пальто и платье от Amanda Wakeley. Свой стильный образ Меган дополнила сумочкой от Mulberry, замшевыми лодочками и шляпкой в тон.

Кейт Миддлтон, которая уже скоро станет мамой в третий раз, предпочла темно-синее пальто от Beulah London.

Свой элегантный наряд герцогиня Кэтрин дополнила шляпкой в тон и туфлями на высоких каблуках (похожие туфли были надеты и на Маркл).

Напомним, Меган Маркл уже определилась со свадебным платьем, и стоимость его составляет 400 тысяч фунтов стерлингов (555 тысяч долларов).

На днях невесту принца Гарри Меган Маркл окрестили. Провел обряд в Королевской капелле архиепископ Кентерберийский.
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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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