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Битва вышиванок: у кого их больше – актрисы Ольги Сумской или певицы Ирины Федишин

Сегодня, 17:37

Артистки провели экскурсию в своих гардеробных

Анастасия Очеретнюк
Анастасия Очеретнюк

редактор раздела Шоу-бизнес

Сегодня, когда Украина отмечает День вышиванки, программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" пришли в гости сразу к нескольким знаменитостям, для которых национальный наряд давно стало повседневным.

В битве своих коллекций вышиванок сегодня сошлись сразу две украинские дивы – актриса Ольга Сумская и певица из западной Украины – Ирина Федишин.

Ирина Федишин и Ольга Сумская
Ирина Федишин и Ольга Сумская
Фото: Instagram

"Приветствую друзья, поздравляю вас с Днем вышиванки. Для меня вышиванка – это не просто одежда, это нечто большее – теплое, родное", – говорит Федишин.

"Мне кажется, что у каждого украинца должна быть эта красота, потому что это признак национальности", – добавила Ольга Сумская.

Артистки сразу демонстрируют свои коллекции национальной одежды. У Ольги вышиванок много, ведь актриса не может отказать себе в покупке новой. Это ее слабость, для которой она выделила целый шкаф.

Но если вы думали, что отдельный шкаф для вышиванок – это все, ошибаетесь. Когда Сумская говорила, что не может пройти мимо новой вышиванки – она ​​не лукавила. Ибо вот еще одна вешалка уже со старинными платьями: "Также у меня есть старинные вышивки. Это ручная работа начале XX века. Ты будто бы прикасаешься к истории".

Демонстрирует свою коллекцию национальной одежды и Ирина Федишин: "В моей коллекции вышиванок – каждая особая и дорога для меня. Каждая сорочка мне напоминает об особых событиях в моей жизни".

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

У кого из женщин коллекция больше – сразу так и не угадаешь. Главное, что артистки своим примером вдохновляют всю Украину. А еще Оля и Ирина сразу делятся своими лайфхаком, как с помощью украинской вышиванки стать королевой любого мероприятия или праздника.

Певица Ирина Федишин со своей семье в вышиванках
Певица Ирина Федишин со своей семье в вышиванках
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Когда я надеваю украинскую вышиванку, я чувствую себя защищенной, женственной, уверенной в себе. Мне не нужны абсолютно никакие аксессуары. Посмотрите – ничего нет и выглядит по-королевски. Кстати, мужчины сходят с ума", – делится Сумская.

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Программа "Зірковий шлях" также присоединяется к поздравлениям. Ценим свое украинское, ведь нет во всем мире ничего дороже собственных традиций.

Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды, которые вместе с телеканалом "Украина 24" создали грандиозный онлайн-проект.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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шоу-бизнес Ольга Сумская День вышиванки Ирина Федишин
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