Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз – СМИ

По слухам, актриса родила еще в августе

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями Фото: Instagram

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые долго скрывали беременность, стали родителями в третий раз. Актриса родила ребенка в августе, но информация об этом попала в СМИ только сейчас.

О том, кто из звезд сумел скрыть свою беременность от папарацци, смотрите в сюжете:

О пополнении в семье Лайвли и Рейнольдса инсайдеры сообщили таблоиду US Weekly. По словам источника, звезда "Сплетницы" родила летом и сейчас малышу "около двух месяцев". А вот пол ребенка все еще остается загадкой.

К слову, знаменитые супруги новость о рождении малыша пока не подтвердили. Это и не удивительно, ведь пара ведет скрытный образ жизни и не сообщает важные новости в социальных сетях, как это делают другие селебрити.

Напомним, что 42-летний Райан и 32-летняя Блейк воспитывают дочерей Джеймс и Инес. Пара в браке с 2012 года.

О третьей беременности Блейк Лайвли стало известно после ее появления с мужем на премьере фильма "Дететктив Пикачу". Тогда на красной дорожке актриса позировала в желтом платье с уже довольно большим животом.

Ранее актер Райан Рейнольдс жестко пошутил об интимной жизни со своей женой.

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