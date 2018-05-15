Блейк Лайвли в эффектном наряде поддержала Райана Рейнольдса на премьере "Дэдпул 2"
Звезда сериала "Сплетница" выбрала черное платье-бюстье от Brandon Maxwel
Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Дэдпул 2". На показ пожаловала одна из самых ярких голливудских пар – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Актер не только исполнил одну из главных ролей в фильме, но и принял участие в написании сценария к картине.
41-летний Рейнольдс предстал перед публикой в костюме-тройке от Brunello Cucinelli.
Для красной дорожки Блейк выбрала сексуальный и гламурный образ.
Звезда сериала "Сплетница" выбрала черное платье-бюстье от Brandon Maxwell, усыпанное пайетками.
Наряд с контрастным атласным поясом актриса дополнила босоножками от Christian Louboutin и длинными серьгами от Ofira Jewelry. Волосы Блейк зачесала назад.
Напомним, 30-летний модный блогер Камила Коэльо покорила роскошным образом. Согласно западным СМИ, Камила примерила самый дорогой наряд на Каннском фестивале.
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