Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли диагноз звезды: официальное заявление

Семья российской актрисы обратилась к поклонникам

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:01

На днях российские СМИ опубликовали якобы официальный диагноз и документ, подтверждающий опухоль мозга у Анастасии Заворотнюк. Более того, в документах сказано, что "Няню Вику" выписали из больницы, где она проходила курс лечения и химиотерапию.

Родственники российской звезды сразу же прореагировали на новости в прессе и поспешили опровергнуть информацию. Правда, состояние Анастасии Заворотнюк не стали комментировать. На официальной странице в Instagram по поддержке актрисы появилось обращение, в котором родные Заворотнюк просят проверят любую информацию и беречь свое здоровье.

INSTAGRAM

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием... Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье. Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил. Будьте здоровы, берегите себя и близких!", – сказано в сообщении.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

К слову, российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком коллеги. Она обнадежила, что с Настей все будет хорошо.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Муж Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной супруги - СМИ "Насте очень повезло": известная российская актриса рассказала о состоянии Заворотнюк "Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
шоу-бизнес рак актриса Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Мама Дана Балана заспівала
Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Тіни Кароль...

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Сегодня, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 18:42Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 18:17Food

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

Вчера, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"