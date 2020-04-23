Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли диагноз звезды: официальное заявление

Семья российской актрисы обратилась к поклонникам

На днях российские СМИ опубликовали якобы официальный диагноз и документ, подтверждающий опухоль мозга у Анастасии Заворотнюк. Более того, в документах сказано, что "Няню Вику" выписали из больницы, где она проходила курс лечения и химиотерапию.

Родственники российской звезды сразу же прореагировали на новости в прессе и поспешили опровергнуть информацию. Правда, состояние Анастасии Заворотнюк не стали комментировать. На официальной странице в Instagram по поддержке актрисы появилось обращение, в котором родные Заворотнюк просят проверят любую информацию и беречь свое здоровье.

INSTAGRAM

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием... Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье. Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил. Будьте здоровы, берегите себя и близких!", – сказано в сообщении.

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К слову, российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком коллеги. Она обнадежила, что с Настей все будет хорошо.

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