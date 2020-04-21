Близкие Нади Дорофеевой довели именинницу до слез: видео

Украинская певица отмечает сегодня юбилей

21 апреля украинская певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отмечает свой юбилей. Сегодня звезде исполняется 30 лет. Сегодня.Lifestyle уже писали о самых популярных google-запросах об артистке. В свой день рождения звезда уже получила поздравления от близких людей и звездных коллег таких, как Настя Каменских, Потап, Джамала, Ирина Горовая, Юлия Санина и дургие. А сообщение от родителей и вовсе довело Дорофееву до слез.

"Только что посмотрела поздравление от родителей по видео. Мама, тоже тебя с днем рождения", – произнесла Надя со слезами на глазах.

Первым с юбилеем Надю поздравил ее супруг – украинский певец Владимир Дантес. Он опубликовал фото звездной супруги и попросил подписчиков пожелать ей здоровья, счастья и денег.

"Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления", – написал Дантес.

Позже виновница торжества опубликовала на своей странице в Instagram еще одно поздравления от супруга – Дантес, аккомпанируя себе на гитаре, посвятил Наде шуточную песню.

Близкая подруга именинницы и ее продюсер Ирина Горовая посвятила звезде огромный пост и поделилась забавными кадрами из личного архива. Продюсер пожелала Наде исполнения мечт и задуманных планов.

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"Надюша, я хочу тебе пожелать, чтобы 2020 стал самым знаковым в твоей жизни, началом нового и невероятного пути! Чтобы все, что мы задумали, запланировали, намечтали – сбылось! В тебе столько любви, нежности, сострадания, что иногда смотрю и не понимаю, откуда ты черпаешь силы, энергию, откуда в тебе такой хрупкой и ранимой вся эта вселенская любовь. Всегда, даже после перелетов, концертов, многочасовых съемок улыбаешься. Это невероятный дар и я желаю тебе его греть в душе и никогда не растерять. Милая моя, с днем рождения! Вдохновляй, зажигай, люби, удивляй, и будь счастливой!" – трогательно написала Ирина.

Еще один продюсер Дорофеевой не смог пропустить такое знаковое событие. Потап на своей странице в Instagram посвятил имениннице авторский стих.

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Его супруга и певица Настя Каменских присоединились к поздравлениям звездных коллег и опубликовала совместное фото с Надей Дорофеевой.

Ее коллега по сцене Позитив (Алексей Завгородний) записал шуточное видео за рулем автомобиля. На кадрах звезда напевает популярную песню "Так выпала карта" их группы "Время и стекло".

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Лидер группы O.TORVALD Женя Галич для именинницы записал кавер с авторскими словами на популярную песню группы "Корни" "С Днем Рождения, Вика".

Еще одна коллега Нади записала видеопоздравление в шуточном формате. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, занимаясь на тренажера дома, показала забавные кадры с тренировки Дорофеевой.

"Ты моя совесть сегодня. С днем рождения! Мотивируй", – заявила певица.

Украинская певица Джамала решила разорвать цепочку веселых песен и исполнила для Нади ее лирическую композицию "Дым": "Немного побуду грустным Пьеро. С днем рождения. Пусть все мечты сбудутся. Не люблю тебя дым. Это про ситуацию в Киеве".

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

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