Близняшки Пугачевой и Галкина Лиза и Гарри устроили концерт для своих родителей – видео

Шестилетние Лиза и Гарри устроили импровизацию на карантине

Близнецы Лиза и Гарри Галкины продолжают удивлять своих родителей – Аллу Пугачеву и Максима Галкина – артистическими талантами. Шестилетние близняшки устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина.

Максим Галкин опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию Лизы и Гарри.

"Шёл незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи", – написал Максим Галкин в Instagram.

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Лиза Галкина танцевала народный танец, Гарри танцевал стоя на стуле возле синтезатора, а затем начал петь. За кадром слышно, как смеется Алла Борисовна.

Коллеги и подписчики шоумена пришли в восторг о веселого ролика с Лизой и Гарри.

Напомним, что в день рождения Аллы Пугачевой Максим Галкин вместе с детьми устроил сюрприз для нее.

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