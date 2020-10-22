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Блогер Алена Лоран рассказала, кто хотел похитить ее дочь: все подробности инцидента

Сегодня, 10:40

Злоумышленники готовились к похищению в течение нескольких месяцев

Вчера, 21 октября, в Киево-Святошинском районе Киевской области была похищена ради выкупа в размере 200 000 долларов, но затем успешно возвращена родителям шестилетняя дочь блогера и ведущей Алены Лоран.

Придя в себя после случившегося, Алена решила поделиться со своей многотысячной аудиторией подробностями и рассказала, кто оказался преступником.

Подробности спецоперации

Как оказалось, Алену и ее семью предупредили о том, что на них готовится покушение, но блогер не знала, кто именно был целью преступников.

Злоумышленниками оказались соседи Алены Лоран, которые подслушивали ее разговоры с мужем о бизнесе и покупке недвижимости. Сосед вместе со своей супругой и их сообщником решили похитить дочь Алены и потребовать выкуп в размере 200 000 долларов. Сообщника они искали среди представителей правоохранительных органов – именно так Алена и ее супруг Артур узнали, что готовится преступление.

Алена Лоран с супругом и дочкой
Алена Лоран с супругом и дочкой
Фото: instagram.com/alyona__loran/

Злоумышленники готовились к похищению несколько месяцев, изучая маршруты и распорядок дня Алены и ее семьи. Продумали все до мелочей: Габриэллу, дочь Алены, планировали похитить, когда она с няней гуляла бы на детской площадке.

Когда схема раскрылась, сотрудники правоохранительных органов провели подготовку к спецоперации, благодаря которой дочь Алены даже не узнала о том, что она была якобы похищена.

Оказалось, что при поиске сообщника для совершения преступления, сосед Алены вышел на полицейского под прикрытием, благодаря которому и удалось инсценировать похищения ребенка таким образом, что сам злоумышленник не догадался о спецоперации.

Как прошло "похищение" дочки Алены Лоран

Утром 21 октября муж Алены Артур якобы уехал по делам. Вместо няни, которая гуляет с детьми, на прогулку с дочкой вышла сама Алена. К детской площадке подъехала машина, в которой сидел полицейский под прикрытием и Артур. Девочка села в машину к отцу и сотруднику полиции, и они покинули площадку.

Тем временем Алена подняла панику и обратилась к своему соседу, заведомо зная, что он и является преступником. Девушка попросила мужчину помочь ей связаться с полицией и сказала, что ее дочь похитили. В ходе разговора Алене удалось добиться признания соседа в том, что он и его супруга и есть похитители.

Алена Лоран
Алена Лоран
Фото: instagram.com/alyona__loran/

"Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора – от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения, все могло быть печально", – написала Алена у себя в Instagram.

Отметим, что недавно Алена в третий раз стала мамой – 12 октября у нее родился сын Адам. С мужем они воспитывают еще двоих детей: дочь Габриэллу и сына Льва.

Рассказ Алены о случившемся:

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