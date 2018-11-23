Блондинка со щечками: Екатерина Кухар удивила архивным фото

Артистка поделилась снимком, на котором сама на себя не похожа

Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая рассказала, как развить силу воли, как у балерин, поделилась фанами своим архивным фото. На странице в Instagram проекта "Танцы со звездами" появился снимок, где Катерина предстает очень юной.

На фотографии Кухар позирует в 16-летнем возрасте. Фото было сделано где-то неподалеку от дачных участков. Вместе с Екатериной изображены ее двое друзей.

"Узнали прима-балерину? На этой фотографии очаровательной Екатерина Кухар 16 лет", – говорится в подписи под снимком.

Екатерина Кухар в 16 лет Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отметим, что ранее Екатерина Кухар в интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о приметах перед спектаклем, а также призналась, об уходе кого из "Танцев со звездами" жалеет больше всего. К слову, уже в это воскресенье, 25 ноября, состоится финал шоу "Танцы со звездами". За победу на проекте будут бороться Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов.

Напомним, ранее Иракли Макацария показал, как готовится к прямым эфирам проекта. Знаменитый холостяк не только оттачивает па в танцевальном зале, но и качает мышцы и ходит в бассейн.