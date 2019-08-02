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Богиня! Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в Италии

Каменских в купальнике позирует на яхте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Похоже, что украинская певица Настя Каменских сполна наслаждается своим вторым медовым месяцем. Отметим, что звезда вместе со своим супругом Потапом отдыхают на итальянском острове Сицилия. 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

Своим новым снимком в купальнике Настя Каменских заставила сердца поклонников биться быстрее, ведь, судя по комментариям, они просто без ума от фигуры певицы. Ко всему, у Насти все отлично и с позированием – изогнутая спина, вытянутая ножка и утонченный изгиб тела. 

"Новый день", – написала NK на итальянском языке. 

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, что на солнечную Сицилию артисты отправились вместе со своими друзьями и коллегами - участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, которая является лучшей подругой NK.

Также недавно Настя Каменских и Потап поделились совместными фото, на которых супруги позируют на роскошной белой яхте во время морской прогулки. До этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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