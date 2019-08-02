Богиня! Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в Италии
Каменских в купальнике позирует на яхте
Похоже, что украинская певица Настя Каменских сполна наслаждается своим вторым медовым месяцем. Отметим, что звезда вместе со своим супругом Потапом отдыхают на итальянском острове Сицилия.
Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:
Своим новым снимком в купальнике Настя Каменских заставила сердца поклонников биться быстрее, ведь, судя по комментариям, они просто без ума от фигуры певицы. Ко всему, у Насти все отлично и с позированием – изогнутая спина, вытянутая ножка и утонченный изгиб тела.
"Новый день", – написала NK на итальянском языке.
Отметим, что на солнечную Сицилию артисты отправились вместе со своими друзьями и коллегами - участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, которая является лучшей подругой NK.
Также недавно Настя Каменских и Потап поделились совместными фото, на которых супруги позируют на роскошной белой яхте во время морской прогулки. До этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.
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