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Богомолов рассказал о травмах после нападения Виторгана: "Переломанный в двух местах нос"

Предполагаемый любовник Ксении Собчак по сообщениям СМИ написал о своем состоянии в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Константин Богомолов Фото: instagram.com/konbog75
Константин Богомолов
Фото: instagram.com/konbog75

Российский театральный режиссер и предполагаемый любовник журналистки и ведущей Ксении Собчак – Константин Богомолов впервые после слухов о нападении на него супруга Ксении Максима Виторгана рассказал о своем состоянии.

"Дорогие и неравнодушные друзья. Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю", – написал Богомолов в своем Instagram и разметил несколько фотографий актеров, играющих в его постановке.

Однако что стало причиной полученной им травмы режиссер не назвал.

Константин Богомолов Фото: instagram.com/konbog75

Напомним, сегодня, 22 января, стало известно о том, что Максим Виторган разбил нос Константину Богомолову. Отметим, что ранее начали ходить слухи о том, что Виторган и Собчак разводятся. Кроме этого, в росСМИ и популярных Телеграм-каналах о знаменитостях появилась информация о том, что Ксения еще с лета этого года состоит в романтических отношениях с Константином Богомоловым. 

Еще несколько материалов по теме:
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Ксения Собчак Максим Виторган Константин Богомолов
Источник: Сегодня
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