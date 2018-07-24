Более мрачный и жестокий: Эдди Редмэйн рассказал подробности "Фантастических тварей 2"

Самое заметное изменение – это смена общей тональности

Постер к фильму "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

На конвенции Comic-Con в Сан-Диего был показан официальный трейлер фэнтезийной картины "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Теперь звезда картины Эдди Редмэйн поделился дополнительными подробностями — пообещав, что "Преступления" будут намного "мрачнее" первого фильма.

В интервью Entertainment Weekly актер рассказал, что самое заметное изменение – это смена общей тональности.

"Сиквел более мрачный, более жестокий, использует больше хорошо знакомого поклонникам "Гарри Поттера" канона. Так что теперь персонажи, с которыми вы познакомились в первом фильме, оказываются в волшебном мире, с которым вы познакомились еще в "Гарри Поттере", – говорит актер.

Также Эдди Редмэйн добавил, что сценарий к сиквелу читал, что называется, "на одном дыхании" — элементы загадки и неожиданные сюжетные ходы превратили сиквел "Фантастических тварей" в настоящий триллер, от которого невозможно оторваться.

В кинотеатрах фильм стартует осенью 2018 года.

Напомним, в сети появился новый кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", в котором играет Джонни Депп. Эксклюзивным фото поделился журнал Empire.