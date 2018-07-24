Более мрачный и жестокий: Эдди Редмэйн рассказал подробности "Фантастических тварей 2"
Самое заметное изменение – это смена общей тональности
На конвенции Comic-Con в Сан-Диего был показан официальный трейлер фэнтезийной картины "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Теперь звезда картины Эдди Редмэйн поделился дополнительными подробностями — пообещав, что "Преступления" будут намного "мрачнее" первого фильма.
В интервью Entertainment Weekly актер рассказал, что самое заметное изменение – это смена общей тональности.
Также Эдди Редмэйн добавил, что сценарий к сиквелу читал, что называется, "на одном дыхании" — элементы загадки и неожиданные сюжетные ходы превратили сиквел "Фантастических тварей" в настоящий триллер, от которого невозможно оторваться.
В кинотеатрах фильм стартует осенью 2018 года.
Напомним, в сети появился новый кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", в котором играет Джонни Депп. Эксклюзивным фото поделился журнал Empire.