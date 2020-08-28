Болеющая коронавирусом Елена Кравец рассказала о своем состоянии

Артистка идет на поправку

Артистка "Квартала 95" Елена Кравец, которая недавно заразилась коронавирусом, рассказала о своем нынешнем состоянии.

На собственной странице в Instagram Елена опубликовала видео, где читает стих Сергея Жадана. В описании к публикации она с опозданием поздравила всех с Днем Независимости и рассказала, как сейчас себя чувствует.

"С днем рождения, любимая матушка! Немного с опозданием, извини. Такие стихи, кажется, имеют целебную силу! Мне значительно лучше. Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу. Совсем скоро кончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец...Вы только берегите себя, хорошо?", – обратилась к поклонникам Кравец.

INSTAGRAM

В комментариях поклонники Елены написали ей слова поддержки и пожелали ей скорейшего выздоровления: "Наконец-то весточка от вас, а мы уже волновались. Выздоравливайте!", "Скорейшего выздоровления вам!", "Очень красиво, здоровья вам", "Леночка, мы с вами".

Напомним, певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана заболели коронавирусом. Мы также сообщали, что Маричка Падалко с детьми заразилась COVID-19.

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