Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Дочь российской звезды обратилась к журналистам с просьбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после чего в СМИ появилось много противоречивых новостей. И пока понять, в каком состоянии находится актриса, сложно. А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.

Смотрите видео о состоянии Анастасии Заворотнюк:

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо", – эмоционально написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышов был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака "Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня
шоу-бизнес актриса болезни Анастасия Заворотнюк
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом

Популярные статьи

Сегодня, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Сегодня, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Сегодня, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Новости партнеров

Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
11 способов повторного использования чайных пакетиков
11 способов повторного использования чайных пакетиков
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии