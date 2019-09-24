"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Дочь российской звезды обратилась к журналистам с просьбой

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после чего в СМИ появилось много противоречивых новостей. И пока понять, в каком состоянии находится актриса, сложно. А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.

Смотрите видео о состоянии Анастасии Заворотнюк:

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо", – эмоционально написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышов был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

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