Боливийские мотивы: Michelle Andrade выпустила танцевальную песню про расставание

Исполнительница представила трек Hasta La Vista

Michelle Andrade. Фото: пресс-служба

Певица Michelle Andrade, которая вместе с Женей Котом участвует в "Танцах со звездами", представила новый латино-украинский поп. Свет увидел новый сингл исполнительницы Hasta La Vista.

Автором испанских строк в песне стала Michelle. Певица также адаптировала композицию под испаноязычную версию. Музыку написали Алексей Потапенко и Михаил Бусин, известный по работе с популярным проектом MARUV.

"В жизни каждого случалась любовь, которая причиняла боль, но цепко держала. Ты говоришь "Прощай" и снова возвращаешься, потому что внутри что-то отказывает от внезапной пустоты. Все кругом говорят: "Забудь, без него тебе будет лучше". Твой внутренний голос твердит: "Что ты творишь?!". Но ты не можешь отыскать в себе кнопку "Стоп". Однако рано или поздно внутри что-то переключается, и ты говоришь Hasta La Vista…" – прокомментировала песню Michelle.

Michelle Andrade выпустила новый сингл Фото: пресс-служба

К слову, Michelle Andrade накануне премьеры песни успела и снять клип. Режиссером видео стала Таню Муиньо. Выход видео Hasta La Vista запланирован на конец ноября.

Отметим, что совсем недавно мультиартист MONATIK выпустил клип на композицию "Зашивает душу", режисером которого выступила также Таню Муиньо.