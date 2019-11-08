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Больная раком Анастасия Заворотнюк задолжала крупную сумму – СМИ

Актриса должна заплатить 24 тысячи рублей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Пока 48-летняя Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, московская налоговая выставила известной российской актрисе счет.

Близкие подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк онкология. Подробности в сюжете:

Федеральная налоговая служба Москвы намерена взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Отмечается, что данная сумма накопилась в результате неуплаты налога на имущество. Речь идет о квартире в самом центре Москвы. Тем временем Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Насколько эта информация соответствует действительности – неизвестно. Родные и близкие Анастасии Заворотнюк не давали комментариев, однако стоит отметить, ранее семья актрисы заявляла, что Telegram-канал Mash часто публикует недостоверную информацию.

Напомним, на Филиппа Киркорова подали в суд. Артист тоже задолжал за коммунальные услуги. К слову, среди российских звезд часто возникают коммунальные задолженности. К примеру, недавно еще одна известная певица Лолита Милявская подала апелляционную жалобу из-за того, что коммунальное предприятие требовало с нее 720 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен, – ред.) за услуги ЖКХ.

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