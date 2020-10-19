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"Большая голая девушка": модель Эшли Грэм показала свое тело таким, какое оно есть (фото)

Сегодня, 11:13

Звезда не стесняется демонстрировать свои снимки без ретуши

Пышнотелая красотка Эшли Грэм чуть больше полугода назад впервые стала мамой. И если обычно многие звезды не показывают свою фигуру сразу после родов, стараясь как можно быстрее прийти в форму, Эшли стала делать откровенные фото в первые дни после рождения сына (и делает их до сих пор).

На этот раз девушка поделилась селфи, на котором она позирует полностью обнаженной, стоя в ванной.

"Большая голая девушка", – подписала свой снимок Эшли.

Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

В комментариях к фото поклонники Эшли написали ей множество комплиментов: "Нормальная голая девушка", "Эшли, ты восхитительна", "Горячая мама", "Красивое тело".

Хотя были и те, кто против подобных фото, которые Эшли, к слову, постит нередко.

"Сколько можно? Сколько тебе нужно внимания? Зачем нам твои обнаженные фото?", "Очевидно, ты на самом деле себя не любишь, тебе просто нужно одобрение людей", "Эшли, ты прекрасна, но хватит уже публиковать такие фото", – негодуют некоторые подписчики Грэм.

Стоит отметить, что Эшли никогда не стеснялась своих пышных форм, целлюлита и других особенностей фигуры, открыто демонстрируя свое тело. Девушка всегда просит модные журналы не ретушировать ее фото. Грэм активно пропагандирует любовь к себе и своему телу, и советует всем ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом.

Напомним, Эшли Грэм показала фигуру в бикини после родов.

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