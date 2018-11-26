Больше не Алина Гросу: певица сменила имя

Артистка поменяла сценический псевдоним

Алина Гроссу. Фото: пресс-служба

Певица Алина Гросу, которая похвасталась новым теплым пальто, сделала громкое заявление. На днях в своем Instagram Алина выложила ролики в виде переписки, в которых она сообщила об изменении сценического имени.

"Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только GROSU", – сообщила певица. Серьезные перемены в творчестве артистка сопроводила видео, где предстает в образе монашки.

"Сегодня GROSU – кроткая, но смелая в образе монашки, в том самом, что так сильно возбуждает подсознание мужской и не только части населения планеты Земля", – такая подпись сопровождает новый стиль певицы.

"Ну время идет, надо менять что-то", "Зачем?", "Прикольно", "Алина, как бы ты не называла себя – ты лучшая", – пишут фолловеры под постом в фотоблоге Гросу. Вместе с изменением сценического имени, Алина также выпустила новую композицию #Дикая

Напомним, ранее Алина Гросу показала снимок в прозрачном халате. Украинская звезда опубликовала яркое фото в Instagram.