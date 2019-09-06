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Больше не блондинка! Бритни Спирс сменила привычный образ

Американская певица решила поэкспериментировать с внешностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Американская певица Бритни Спирс, чей отец на днях избил ее сына, неожиданно решила сменить имидж, перекрасив волосы в темный оттенок.

Бритни Спирс заявила, что папарацци испортили ее фигуру на фото:

Отметим, что уже много лет визитной карточкой ее внешности были белокурые волосы. Но теперь певица стала шатенкой. Сменой имиджа певица похвасталась в Instagram, опубликовав забавное видео.

INSTAGRAM (@britneyspears)

"То же лицо, то же платье и новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на темный цвет", – рассказала поклонникам Бритни Спирс.

Фанаты американской знаменитости оценили ее новый образ и не жалели позитивных комментариев. Одним из первых свой восторженный отзыв оставил возлюбленный Бритни - Сэм Асгари.

"Хороша и блондинкой, и брюнеткой" – написал мужчина. 

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram несколько селфи с 25-летним бофрендом, на котором выглядит счастливой и влюбленной. Однако ее психическое здоровье ставят под сомнение. Недавно Бритни была замечена в Лос-Анджелесе возле здания суда, где проходило слушание об опеке над ее жизнью. Но внимание привлекло то, что звезда прогуливалась босиком.

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