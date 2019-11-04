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"Больше не могу": Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Примадонна с трудом дала сольный концерт в Минске

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, невзирая на проблемы со здоровьем и почетный возраст, дала двухчасовой сольный концерт в Минске. 70-летняя артистка радовала зрителей в зале новыми хитами и живым звуком. Но, как оказалось, такая концертная программа далась ей нелегко.

Кстати, Алла Пугачева порадовала поклонников, опубликовав новые фотографии:

Чтобы насладиться выступлением живой легенды воочию, многие знаменитые артисты приехали на концерт Аллы Борисовны. Своими эмоциями в Instagram поделилась певица Вера Брежнева. Звезда отметила, что выступление Аллы Пугачевой вызвало у нее "неописуемые эмоции из самой глубины".

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"Женщина, Человек, Артист — легенда! У меня не осталось слов… не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слезы. Этот голос в кодах нашего подсознания. Вызывает неописуемые эмоции из самой глубины. И хочется пожелать счастья ей, здоровья ей… Той женщине, которая поет! Ps: с самого начала концерта в конце песен вставали все люди в зале и тянули руки, нам всем так хотелось ее обнять и поблагодарить... Приехать даже в другой город на концерт — было идеальным решением! И нас было много! Из разных стран!", – написала Вера.

INSTAGRAM (@ververa)

В комментариях 70-летняя Примадонна поблагодарила певицу за теплые слова и призналась, что такой перфоменс дался ей тяжело. После концерта пришлось пить таблетки и восстанавливать силы: "Спасибо Верочка, что приехала. Это действительно был праздник любви народной. Правда, под конец охрипла совсем. Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку. Жду, когда принесут чай!".

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали подборку хитов Аллы Пугачевой. Отметим, что 15 апреля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей. Звезде исполнилось 70 лет! В честь юбилея 15 апреля Алла Борисовна дала грандиозный концерт, подготовка к которому проходила очень активно.

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